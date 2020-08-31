На Ямале отменены почти все коронавирусные ограничения

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал постановление, в котором сообщается о третьем этапе снятия коронавирусных ограничений. При этом режим самоизоляции продлен в округе с 31 августа до 14 сентября включительно.

С 1 сентября на Ямале возобновляют свою работу кафе, бары, рестораны, кинозалы, торговые и развлекательные центры. В прежнем режиме начнут работать детские сады – заполняемость групп составит 100 %.

Как сообщает оперативный штаб региона, ЗАГСы также возвращаются к обычному режиму работы – требование приглашать на церемонию бракосочетания не более 10 гостей отменяется.Возобновляется предоставление государственных и муниципальных услуг в обычном режиме.

Все организации, которые попали под третий этап снятия коронавирусных ограничений, обязаны работать с соблюдением мер безопасности. Так, к примеру, в точках общепита столы должны быть расставлены на расстоянии 1,5-2 метров друг от друга или отделены перегородкой.

Масочный режим в ЯНАО не отменен. Режим самоизоляции по-прежнему рекомендовано соблюдать лицам в возрасте от 65 лет.

На Ямале с начала пандемии Covid-19 коронарвирусом заболели 13 тыс 364 человека. В их числе 3 тыс 449 вахтовиков, которые приезжали работать на ямальские месторождения. Летальных исходов за весь период – 90. Ранее Артюхов подписал постановление о втором этапе снятия коронавирусных ограничений.

Салехард, Дарья Котова

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