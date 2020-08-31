Прокуратура ЯНАО обвинила муниципалов в том, что жилой дом съехал со свай

Прокуратура ЯНАО завершила проверку инцидента в селе Кутопьюганское Надымского района, где в ночь с 10 на 11 августа ливневым потоком подмыло свайное основание многоквартирного дома. В доме 1988 года постройки на момент ЧП находились семь человек.

«Одним из условий, способствовавших инциденту, послужил тот факт, что органом местного самоуправления, являющимся собственником жилых помещений, обследование конструкции многоквартирного дома на предмет пригодности для проживания и наличия оснований для признания его аварийным не проведено», – сообщает 31 августа прокуратура ЯНАО.

В надзорном ведомстве также отметили, что людей, оставшихся без жилья, временно разместили в вагон-домах, оборудованных спальными местами. И это нарушение.

«В силу требований жилищного законодательства пункты временного размещения, являющиеся движимым имуществом, не могут предоставляться гражданам для постоянного или временного проживания. Главе администрации с. Кутопьюганское направлено представление об устранении нарушений федерального законодательства», – резюмировали в окружной прокуратуре.

Как сообщал «Новый День», прокурорская проверка началась 11 августа. Многоквартирный одноэтажный дом во время сильного ливня съехал со свай примерно на полметра, стены дома потрескались, сами сваи обломились. Все случилось в 06:50 часов утра. Людям дали временное жилье.

Надымский район, Дарья Котова

Надымский район. Другие новости 31.08.20

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