На Ямале из-за гибели пятилетней девочки во время пожара началась доследственная проверка

Следком ЯНАО проводит доследственную проверку по факту гибели малолетней девочки при пожаре в жилом многоквартирном доме в Надыме.

Как сообщал «Новый День», вечером 31 августа в Надыме в многоквартирном доме по улице Зверева произошло возгорание в квартире на девятом этаже. Спасатели эвакуировали женщину с тремя детьми. Пятилетнюю девочку, которая была без сознания, спасатели передали медикам. «Девочку спасти не удалось – ребенок скончался в машине скорой помощи», – сообщили 1 сентября в СУ СКР по ЯНАО. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливается причина смерти малолетней.

Как уточняли 31 августа в управлении МЧС по ЯНАО, пожар площадью 5 квадратных метров тушили около часа. Пришлось привлекать три единицы спецтехники МЧС и 18 человек личного состава.

Надым, Салехард, Дарья Котова

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