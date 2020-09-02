Претендент на пост мэра газовой столицы Ямала завел личный Telegram-канал

Заместитель ямальского губернатора Андрей Воронов в среду, 2 сентября, создал себе Telegram-канал. Пока у г-на Воронова размещен только один месседж – приветственный. «Добрый день, дорогие друзья! Будем общаться с вами тут. Рад всех видеть», – написал замгубернатора. За утро на его канал подписались 180 человек.

Как сообщал «Новый День», Андрей Воронов – один из главных претендентов на пост главы Нового Уренгоя. Губернатор Дмитрий Артюхов ранее анонсировал скорую отставку действующего мэра газовой столицы Ямала – Ивана Костогриза.

Инсайдеры «Нового Дня» утверждают, что мэр Костогриз в рамках партийного списка «Единой России» уйдет в законодательное собрание ЯНАО, равно как и Андрей Нестерук – глава Пуровского района. За новый состав регионального парламента, напомним, жители Ямала будут голосовать через несколько дней – 13 сентября.

Иван Костогриз стал главой Нового Уренгоя еще в 2007 году. О его возможной отставке в округе заговорили летом нынешнего года, когда Новый Уренгой стал на Ямале главным очагом коронавирусной инфекции.

Еще в июне ямальские власти признали ситуацию, сложившуюся в городе, напряженной. Тут же последовало решение Артюхова командировать в Новый Уренгой замгубернатора Воронова, который не имеет отношения к медицине и курирует в окружном кабмине вопросы строительства. К концу лета ситуацию с распространением Covid-19 в проблемной агломерации удалось стабилизировать. И сейчас Воронова считают главным претендентом на пост главы Нового Уренгоя.

Ожидается, что данная информация официально подтвердится после сентябрьских выборов депутатов ямальского заксобрания седьмого созыва.

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