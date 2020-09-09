На Ямале в силу вступил приговор в отношении собственника долгостроя, где погиб ребенок

Прокуратура ЯНАО и родители погибшего мальчика добились отмены оправдательного приговора для директора фирмы «Компания Иванова» Игоря Турченника, в заброшенном здании которого в апреле 2017 года погиб подросток. Мальчик сорвался с крыши и упал на землю.

Громкий судебный процесс длился долго. В августе 2019 года Надымский городской суд признал собственника здания виновным, предпринимателя судили по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Подсудимому были назначены исправительные работы длительностью полтора года.

Как напоминает 9 сентября прокуратура ЯНАО, адвокаты подсудимого обжаловали решение. «Решением суда апелляционной инстанции от 14.10.2019 приговор был отменен, а собственник здания оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления», – сообщает надзорное ведомство и уточняет, что вышестоящий суд не усмотрел прямой причинно-следственной связи между бездействием директора компании и смертью подростка.

Такой вердикт, в свою очередь, не устроил маму погибшего мальчика и прокурора. Дело ушло в судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда. Накануне уголовное дело повторно пересмотрено в апелляционном порядке и обвинительный приговор Надымского городского суда вступил в законную силу.

Резонансное ЧП произошло в апреле 2017 года. Два мальчика лазали по конструкциям на территории заброшенного завода. Один из подростков, проходя вдоль карниза, расположенного на высоте около 8 метров от земли, потерял равновесие и упал на землю, получив множественные травмы, не совместимые с жизнью.

Трагедию обсуждали, родители погибшего мальчика даже просили главу Надымского района Леонида Дяченко уйти в отставку в связи с тем, что он не смог навести порядок на подконтрольной ему территории и закрыть доступ на завод. Все знали, что регулярно бывший завод крупнопанельного домостроения посещают жители Надыма – кто-то просто гулял по промышленной площадке, кто-то забирал конструкции для собственных нужд. Детей там видели постоянно. Во время расследования ЧП выяснилось, что площади завода выкупила «Компания Иванова», директором которой является Игорь Турченник. Фирма должна была закрыть доступ на объект, но регулярно уклонялась от этой обязанности.

Надым, Дарья Котова

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