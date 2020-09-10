Губернатор Артюхов не поставил точку в вопросе ликвидации ямальского села Газ-Сале

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов в четверг, 10 сентября, посетил поселок Газ-Сале, который окружное правительство готово ликвидировать.

Открытую встречу с населением поселка глава региона накануне анонсировал в своем аккаунте в Инстаграм, пригласив селян на главную площадь Газ-Сале.

«Общались без малого час. Договорились, что приеду еще раз», – написал по итогам встречи Артюхов. Выступая перед ямальцами, губернатор подчеркнул, что ликвидация населенного пункта не произойдет в один день. «Но если люди захотят переехать в рамках расселения, то наша задача эти аварийные дома расселять», – уточнил Артюхов.

Как сообщал «Новый День», в Газ-Сале Тазовского района, который появился на Ямале в 60-ых годах на месте базы нефтеразведчиков, 80% жилого фонда признано аварийным. Ликвидировать населенный пункт дешевле, чем вкладываться в его развитие.

В начале 2020 года администрация Тазовского района провела анкетирование среди селян, чтобы выяснить их отношение к планам окружных властей. Было опрошено 2423 человека (это 98% населения), и за закрытие населенного пункта высказались 94% граждан, проживающих в Газ-Сале.

«Готовность переехать из села выразили 94% опрошенных. В Новый Уренгой планируют уехать 50%, в поселок Тазовский – 22%, в иные населенные пункты автономного округа – 1%. В иные регионы готовы выехать 19%, в том числе в Тюмень – 14%. Еще 6% предпочли остаться в селе. Иные варианты озвучили 8% жителей Газ-Сале», – такие данные в марте 2020 года озвучивали представители районной администрации.

Источник «Нового Дня» в окружном правительстве на условиях анонимности тогда уточнял, что процесс ликвидации Газ-Сале, если он и будет запущен, может растянуться на годы. Юридический механизм, объем затрат еще только обсуждаются. Вероятнее всего, округу в перспективе придется вкладывать немалые суммы в строительство нового жилья для газсалинцев в Новом Уренгое и Тазовском.

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