На Ямале началось голосование за депутатов окружного заксобрания: 22 кандидата на мандат

На Ямале началось досрочное голосование на выборах депутатов заксобрания ЯНАО седьмого созыва. Выборы продлятся три дня и завершатся 13 сентября в 20:00 часов. Имена трех будущих депутатов уже озвучены.

На 22 мандата в окружном парламенте претендуют 297 кандидатов. Из них 70% – представители парламентских партий.

Как напомнил накануне председатель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт, в среднем конкурс на выборах депутатов по единому округу составляет 22 кандидата на один мандат. По одномандатным округам – 4-5 кандидатов на депутатское кресло.

Помимо парламентских партий («Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР) своих кандидатов на выборы отправили партии «Родина», «Партия Роста» и КПСС.

К региональным выборам планируют привлечь более 2500 сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий, представителей добровольных народных дружин.

Как сообщал «Новый День», кандидатами в депутаты стали первый заместитель ямальского губернатора Алексей Ситников и главы муниципалитетов. Предполагается, то после выборов Ситников покинет свой пост и перейдет на работу в заксобрание ЯНАО. На место Ситникова пророчат главу Муравленко Александра Подорогу.

Также место в заксобрании ЯНАО обещано теперь уже экс-мэру Нового Уренгоя Ивану Костогризу, который накануне добровольно ушел в отставку. После выборов ожидается и отставка главы Пуровского района Андрея Нестерука, который расстанется с госслужбой ради депутатства.

Салехард, Дарья Котова

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