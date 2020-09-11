На Ямале к теме инициативного бюджета привлекают выборами и викториной

На Ямале завершилось онлайн голосование по проекту инициативного бюджетирования «Уютный Ямал». По итогам заявочной кампании 2020 года в проектные офисы и интернет-портал «Живем на Севере» поступило 317 инициатив от ямальцев. Их дальнейшая судьба – в руках жителей. Сделать выбор в пользу понравившейся инициативы и отдать свой голос лично, опустив бланк для голосования в урну, можно до 13 сентября включительно. Они установлены на счетных участках, которые уже в свою очередь расположены параллельно с избирательными участками.

«Если сравнивать данные, то, в этом году жители были намного активней. Наверное поняли, что есть реальный результат. Лидируют по количеству голосов – Губкинский, Ноябрьск и Новый Уренгой. Всех объединяет одно – люди активней всего голосуют за тот проект, который связан с именно с благоустройством. Есть еще развлекательные мероприятия, строительство объектов и многое другое. На всех счетных участках сегодня открылось очное голосование. Уже на следующей неделе мы узнаем проекты– победители», – уточнила эксперт регионального проекта «Уютный Ямал», член Общественной Ппалаты ЯНАО Наталья Пантюшева.

Источник в политических кругах отмечает, что местные власти тестируют разные способы максимального увеличения интереса к инициативному бюджетированию. «По итогам онлайн голосования проекты собрали чуть более 7 тыс голосов – 2% от взрослого населения. Даже по этим цифрам все равно невысокий результат, хотя годом ранее было меньше. Чтобы собрать как можно больше голосов в ходе оффлайнголосования, в муниципалитетах запущена даже викторина с дорогими призами. На кону – автомобиль, смартфон, смарт – часы и многое другое. Конечно же, она адаптирована в непосредственной близости со счетным участкам», – подытожил собеседник.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 11.09.20

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