Эксперты прогнозируют снижение высокой явки в выходные дни

В первый день голосования на Ямале зафиксирована высокая явка на выборы. На избирательных участках практически во всех населенных пунктах 11 сентября образовывались очереди – непосредственно в период открытия участков и обеденный перерыв. С итогом досрочного голосования данные достигли уровня 21,75% или 79 328 избирателей.

«11 сентября пришло на избирательные участки 64208 избирателей. Это 17,6% от общего количества избирателей, внесенных в списки. Этому способствовала и погода. Избиратели приходили на избирательные участки. Даже те, кто подавал заявления о голосовании на дому в конечном итоге приняли решение прийти сами», – прокомментировал заместитель председателя избирательной комиссии ЯНАО Игорь Горелик.

Из городов лидером стал город Салехард, там пришло на участки 33,03% избирателей, Губкинский – 24,8%, город Лабытнанги – 21,81%. Лидеры среди сельских территорий с учетом досрочного голосования в труднодоступной местности – Ямальский район – 54,41%, Тазовский район – 37,77%, Красноселькупский 34,5%.

Политолог Евгений Забродин считает, такого ажиотажа, который случился в пятницу, уже не повторится. «Выходные в сентябре на Ямале очень востребованы населением – «золотая пора».Уверен, что регион уже не покажет больше 20%явки за сутки. Охота, рыбалка – этот период самый благоприятный. Ямальцы старались освободить себе выходные, поэтому не откладывали голосование, решив прийти на участки в пятницу», – пояснил политолог, директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин.

На Ямале 11 сентября началось досрочное голосование на выборах депутатов законодатнльного собрания седьмого созыва. Процесс голосования растянут на три дня, он завершится 13 сентября в 20 часов.

Салехард, Дарья Котова

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