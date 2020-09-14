На Ямале одномандатники от «Единой России» заметно обогнали своих конкурентов от других партий

Среди кандидатов в депутаты законодательного собрания ЯНАО, выдвинутых по одномандатным округам, лидируют единороссы.

Как сообщается на сайте ямальского избиркома, единороссы-одномандатники, в числе которых действующие депутаты ямальского заксобрания, в разы обогнали своих конкурентов – представителей других парламентских партий.

К примеру, Алексей Денисов (Салехард) набрал 8 тыс 736 голосов, когда как вторым стал справедиворосс Максим Лазарев, за которого свои голоса отдали 1434 жителя столицы ЯНАО. Третье место у коммунистки Людмилы Журавлевой – 1354.

В традиционно протестном Ноябрьске у самовыдвиженки от «ЕР» Надежды Гудковой 5 тыс 499 голосов, когда как оппозиционер и предствитель парии КПРФ Александр Бондарчук смог набрать 1 тыс 687 голосов. В Новом Уренгое действующий депутат Олег Арно набрал в четыре раза больше голосов, чем его конкуренты – за него проголосовали 2 тыс 185 новоуренгойцев.

Итоги выборов официально не подведены, избирком Ямала в ближайшее время объявит окончательные цифры. По данным избиркома ЯНАО, 13 сентября явка в округе превысила 44%. Лидерами по явке на Ямале стали Красноселькупский, Ямальский и Шурышкарский районы.

Согласно предварительным итогам, «Единая Россия» на Ямале набрала порядка 65% голосов. На втором месте – ЛДПР с 15,5%. На третьем – КПРФ. У неё 8,5%. На четвёром месте партия «Справедливая Россия». После того, как там сместили лидера Валерия Степанченко и на его место пришёл Максим Лазарев, который раньше был членом ЛДПР, партия набрала чуть более 6% голосов. «Партия Роста» и «Родина» не смогли набрать и процента голосов.

Салехард, Дарья Котова

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