На выборах в ЯНАО единороссы набрали почти 65% голосов

На выборах депутатов законодательного собрания ЯНАО по единым избирательным округам единороссы набрали 64,84%. По данным на 9 утра 14 сентября за партийный список «ЕР» проголосовали более 103 тыс ямальцев.

Как сообщается на сайте окружного избиркома, второй стала партия ЛДПР, которая набрала 15,51% (24 тыс 715 голосов). Третье место у КПРФ – 8,51% (или 13,5 тыс голосов). Справедливороссы набрали 6,05%.

Из непарламентских партий барьер в один процент преодолела лишь партия КПСС, у которой по итогам выборов на Ямале 1, 50% (2 тыс 394 голоса). У «партии Роста» результат 0,99%, а партия «Родина» оказалась последней в списке – 0,83%.

Салехард, Дарья Котова

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