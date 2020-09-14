Избирком ЯНАО назвал лидеров и аутсайдеров по явке на депутатских выборах: города заметно отставали

Итоговая явка на выборах депутатов заскобрания ЯНАО составила 47,12%. Об этом 14 сентября сообщил окружной избирком. В 2015 году, когда северяне голосовали за депутатов окружного парламента шестого созыва, явка была зафиксирована на уровне 69,37%.

Как уточнил глава окружного избиркома Андрей Гиберт, лидером по явке стал Красноселькупский район, где свой выбор сделали 70,79% избирателей. В тройку лидеров также вошли Шурышкарский и Тазовский районы, где явка составила 61,07 и 59,06% соответственно.

Явка выше 50% оказалась в Пуровском районе (56,98%), в Приуральском районе (54,06%), в Салехарде (52,92%) и Лабытнанги (51,08%.).

Аутсайдерами стали Муравленко (49,53%), Губкинский (47,35%), Надым (44,96%), Новый Уренгой (43,07%) и Ноябрьск (чуть более 34%.).

Как сообщал «Новый День», по итогам выборов «Единая Россия» сохранит в региональном парламенте ЯНАО 18 мандатов. Всего в состав заксобрания входят 22 депутата.

Салехард, Дарья Котова

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