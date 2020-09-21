Ямальские единороссы назвали имя спикера заксобрания и определились с кандидатурой сенатора

Должность спикера заксобрания ЯНАО нового созыва займет Сергей Ямкин. В Совфед от депутатского корпуса отправится депутат Госдумы РФ от ЯНАО Григорий Ледков. Такое решение накануне было принято на заседании президиума реготделения партии «Единая Россия».

«На должность председателя законодательного собрания седьмого созыва ЯНАО путем голосования определена кандидатура Сергея Ямкина», – сообщается на сайте ямальского регионального отделения «ЕР». Таким образом г-н Ямкин будет возглавлять работу регионального парламента второй срок подряд.

Полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ единороссы предложили наделить депутата Госдумы Григория Ледкова. Он, напомним, также возглавляет общероссийскую организацию «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Для этого г-н Ледков отказался от мандата депутата Госдумы. Он сменит на посту сенатора Александра Ермакова, который больше известен как организатор полета перзидента Путина со стерхами.

В понедельник, 21 сентября, вновь избранным депутатам заксобрания ЯНАО были вручены мандаты.

Напомним, по итогам выборов, которые состоялись 13 сентября, ямальские единороссы набрали 64,64% голосов. Партия власти сохранила в заксобрании ЯНАО 18 мандатов из 22. Первое заседание окружного парламента нового – седьмого созыва, назначено на 24 сентября. Депутаты должны будут утвердить спикера и сенатора. И, учитывая количество голосов от «ЕР», кандидатуры Сергея Ямкина и Георгия Ледкова будут поддержаны.

Салехард, Дарья Котова

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