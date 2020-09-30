Ямальская полиция «пожалела» пьяного водителя, сбившего на тротуаре коляску с младенцем

По требованию прокуратуры ЯНАО в отношении водителя, сбившего в Салехарде коляску с годовалым ребенком, возбуждено уголовное дело. В надзорном ведомстве в среду, 30 сентября, уточнили, что ранее полиция не усмотрела состава преступления в действиях пьяного водителя, который вылетел на тротуар, сбил коляску, после чего младенец был госпитализирован с переломом бедра.

«В нарушение требований уголовно-процессуального законодательства в этот же день сотрудниками полиции вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении водителя, при достаточных данных о наличии в его действиях признаков преступления», – сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Надзорное ведомство настаивает, что в полиции знали: годовалый ребенок был госпитализирован с переломом бедренной кости. Бабушка младенца также пострадала в тот момент, когда пьяный водитель автомобиля «Лада» вылетел на тротуар. У женщины диагностированы ушибы.

«Перелом диафиза бедренной кости независимо от исхода и оказания (неоказания) медицинской помощи относится к тяжкому вреду здоровья. Таким образом, уже в момент госпитализации ребенка сотрудники полиции располагали сведениями о причинении тяжкого вреда здоровью, что свидетельствовало о совершении водителем преступления», – добавляют в прокуратуре.

Действия мужчины, который сел пьяным за руль и спровоцировал ДТП, попадают под ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения). Только по требованию прокуратуры полиция 29 сентября возбудила уголовное дело.

«По инициативе прокуратуры следствием перед судом будет возбуждено ходатайство об установлении подозреваемому запрета покидать место жительства и управлять транспортными средствами на период предварительного следствия. Виновному грозит лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права управления транспортными средствами», – резюмировали в окружной прокуратуре.

«Новый День» сообщал, что резонансное ДТП произошло в Салехарде днем 28 сентября. На ул. Зои Космодемьянской водитель «Лады» не справился с управлением, вылетел на пешеходную зону и сбил детскую коляску. Виновник аварии был пьян. ДТП произошло рядом с отделом полиции.

В коляске находился младенец 2019 года рождения. С места аварии малыша экстренно доставили в ГБУЗ ЯНАО «СОКБ». У ребенка переломом бедренной кости.

Салехард, Дарья Котова

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