Мэром Нового Уренгоя официально стал бывший заместитель губернатора Ямала

Мэром Нового Уренгоя в понедельник, 5 октября, официально избран бывший заместитель губернатора ЯНАО Андрей Воронов. Его кандидатура сегодня была утверждена на заседании конкурсной комиссии, а через несколько часов за Воронова проголосовали и депутаты гордумы.

Как сообщает пресс-служба администрации Нового Уренгоя, конкурсная комиссия допустила до выборов двух кандидатов – Андрея Воронова, который фактически руководит газовой столицей ЯНАО с июня, и главного инженера ООО «Уренгойдорстрой» Дмитрия Туковского. Решение конкурсной комиссии о выбранных кандидатурах было направлено 5 октября в горородскую думу, которая на сегодняшнем заседании приняла окончательное решение. За Воронова было отдано большинство голосов депутатов.

Как сообщал «Новый День», пост мэра Нового Уренгоя стал вакантным в сентябре текущего года, когда в отставку подал Иван Костогриз. Ныне – депутат законодательного собрания ЯНАО.

Когда был объявлен конкурс на пост главы города, на него заявились три человека, включая г-на Воронова. «Новый День» сообщал, что Андрей Воронов еще в статусе заместителя губернатора ЯНАО прибыл в Новый Уренгой в июне текущего года. Тогда в городе сложилась серьезная ситуация из-за вспышки коронавирусной инфекции. С тех пор Воронов фактически стал мэром газовой столицы ЯНАО. После официальной отставки Ивана Костогриза Воронов стал и.о. главы. До этого момента Воронов был заместителем губернатора ЯНАО и курировал в окружном кабмине вопросы строительства.

Глава города избирается депутатами городской думы из числа кандидатов, зарегистрированных конкурсной комиссией. В ее состав вошли шесть человек, половина из которых назначены решением гордумы, другая половина – губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Новый Уренгой, Дарья Котова

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