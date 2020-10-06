На Ямале от коронавируса скончался 102 пациент

На Ямале число летальных исходов от коронавируса увеличилось до 102. Как сообщает 6 октября оперативный штаб региона, очередной жертвой новой инфекции стала женщина 1968 года рождения. Она умерла в Надыме.

Как уточнила руководитель оперативного штабы ЯНАО Татьяна Бучкова, женщина страдала несколькими серьезными хроническими заболеваниями. «Врачи использовали все возможности, чтобы спасти ей жизнь, но, к сожалению, интенсивная терапия не помогла, организм, ослабленный хроническими недугами, не справился с коронавирусом», – пояснила глава опрштаба.

Как сообщал «Новый День», из-за ухудшения эпидобстановки в округе принято решение расширять количество ковид-мест в больницах. Власти заявили, что будет расконсервирован инфекционный госпиталь на базе Новоуренгойского газохимического комплекса для пациентов, болеющих в легкой форме и выздоравливающих. Введены дополнительные койки в Ноябрьской ЦГБ, в Тазовской райбольнице. С сегодняшнего дня будут развернуты дополнительные места в Лабытнангской и Ноябрьской больницах, в Надыме в поселке Аэропорт. «Всего в округе сейчас занято 579 коек из готовых 664. В первую волну мы разворачивали почти 1600», – уточняла накануне г-жа Бучкова.

Надым, Салехард, Дарья Котова

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