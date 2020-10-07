На Ямале ежедневно растет смертность от Covid-19

В ЯНАО второй день подряд растет число жертв коронавируса. За минувшие сутки скончался еще один пациент, госпитализированный в больницу Муравленко. Общее число летальных исходов увеличилось до 103.

Как сообщает 7 октября оперативный штаб ЯНАО, в Муравленко скончалась 61-летняя женщина, у которой ковид был подтвержден лабораторно. Врачи боролись за жизнь пациентки более двух недель.

Бщее число инфицированных коронавирусом с начала пандемии увеличилось на Ямале до 16 тыс 386. По состоянию на 7 октября выявлено 148 новых случаев Covid-19. Больше всего заболевших в Салехарде (суточный прирост – 33 случая), в Муравлено (плюс 22) и в Надыме (плюс 13).

В окружном оперативном штабе неоднократно подчеркивали, что уровень заболеваемости на Ямале начал расти. «Эпидситуация под контролем, но требует внимания. В округе будут усилены меры по соблюдению масочного режима в общественном транспорте, магазинах и других местах массового пребывания людей», – заявила 7 октября руководитель оперштаба ЯНАО Татьяна Бучкова.

Салехард, Дарья Котова

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