На Ямале очередной жертвой коронавируса стал 48-летний мужчина, число летальных исходов растет ежедневно

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) третий день подряд растет смертность от коронавиурса. Как сообщает 8 октября оперативный штаб округа, общее количество летальных исходов увеличилось до 104. В Новом Уренгое от лабораторно подтвержденного Covid-19 скончался 48-летний мужчина.

Как уточнила руководитель оперативного штаба Ямала Татьяна Бучкова, мужчина заболел почти месяц назад. За медицинской помощью он обратился 15 сентября.

«Медики делали все возможное для спасения его жизни. Но интенсивная терапия, к сожалению, не подействовала на организм, ослабленный сопутствующими хроническими заболеваниями», – уточнила Татьяна Бучкова.

Оперативный штаб ранее заявлял, что в регионе ухудшилась эпидобстановка. Особый коронавирусный режим на Ямале продлен до 1 ноября включительно.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 08.10.20

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