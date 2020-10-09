Мэр Нового Уренгоя объявил, что заболел коронавирусом

Вновь избранный мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов сообщил в своем Telegram-канале о том, что заболел коронавирусом.

«Дорогие земляки! Тестирование на COVID-19 прохожу регулярно. Получил результат очередного теста, он – положительный. Коронавирус не обошел стороной и мою семью. Самочувствие нормальное, буду работать из дома. Остаюсь на связи со всеми. Всем здоровья! Не забывайте о мерах безопасности и берегите себя», – написал 8 октября Воронов.

Новым Уренгоем Воронов руководит формально с июня 2020 года, фактически – с 5 октября. Еще в статусе заместителя губернатора ЯНАО он минувшим летом прибыл в газовую столицу Ямала, чтобы ликвидировать в городе очаг коронавируса и возглавить оперативный штаб города. Затем в отставку подал глава Нового Уренгоя Иван Костогриз и Воронов официально занял его место. Как сообщал «Новый День», Андрей Воронов был избран мэром Нового Уренгоя 5 октября.

Новый Уренгой, Дарья Котова

Новый Уренгой. Другие новости 08.10.20

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