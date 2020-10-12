На Ямале построят два ковидария на 300 мест

На Ямале по решению губернатора Дмитрия Артюхова с нуля строятся два инфекционных госпиталя – в Новом Уренгое и в Салехарде. К концу декабря ковидарии должны быть сданы.

Как уточнили в пресс-службе окружного правительства, центр для лечения больных коронавирусом в Новом Уренгое рассчитан на 200 мест, госпиталь в окружной столице – на 100 коек. Строительство ведется за счет средств окружного бюджета.

На текущий момент подрядчики вписываются в график. На объекте в Салехарде начался монтаж систем отопления, вентиляции, устройство теплого пола. Построен контрольно-пропускной пункт, локальные очистные сооружения, пункт дезинфекции автотранспорта. Работает 209 человек, в ближайшую неделю планируется усиление – выйдут 40 электриков.

«Здесь будет 40 двухместных палат, 10 одноместных палат для маломобильных граждан и 10 палат интенсивной терапии. В составе комплекса предусмотрено диагностическое отделение, хирургический блок, сопутствующие помещения. Водо- и электроснабжение будет централизованным, отопление обеспечено за счет автономной газовой котельной», – рассказал директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев.

Проект, по которому строится ковидарий, был взят у Минобороны и адоптирован под северный регион. Параллельно решается вопрос закупки медицинского оборудования.

«В рамках контракта предусмотрена поставка медицинского оборудования: компьютерный томограф, аппарат ультразвуковой диагностики, рентген, 10 стационарных и 6 переносных аппаратов ИВЛ. Оборудование полностью закуплено», – уточнил Юрий Теряев.

Как сообщал «Новый День», ковидарий в Новом Уренгое строится рядом с центральной городской больницей. Готовность объекта – высокая. Уже завершаются кровельные работы, ведется установка окон и дверей. Вскоре на объект планируют завести тепло. Новоуренгойский госпиталь для пациентов с Covid-19 также будет укомплектован всем необходимым медоборудованием.

С начала пандемии коронавирусом на Ямале заразились 17 тыс 140 человек. В последние дни, как и по стране, заболеваемость начала расти. Из-за второй волны Covid-19 особый коронавирусный режим на Ямале был продлен до 1 ноября включительно.

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