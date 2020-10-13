Прокуратура ЯНАО не поддержала гражданку, объявившую голодовку под окнами мэрии

Прокуратура города Губкинский проверила историю, героиней которой стала Айна Арсланалиева. 24 сентября она объявила голодовку у здания горадминистрации. Причина – спор с чиновниками из-за жилья. В 2017 году многоквартирник, где жила горожанка, после пожара был признан аварийным. С тех пор женщина обвиняет чиновников в том, что вопрос ее переселения был решен несправедливо.

Как уточняет 13 октября надзорное ведомство, дом № 32 в 1-ом микрорайоне города Губкинский был признан аварийным в октябре 2017 года. Мэрия города тогда объявила жильцам выкупную стоимость недвижимости, но г-жу Арсланалиеву названная сумма не устроила. Она отказалась от предложения чиновников, решила оспорить их решение в суде, но проиграла. Горадминистрация подала встречный иск – о выселении семьи.

«Поскольку органом местного самоуправления не достигнуто соглашение с собственником о размере выкупной цены, администрацией города в 2019 году в суд направлено исковое заявление о принудительном изъятии жилого помещения, выселении и снятии с регистрационного учета», – уточнили в окружной прокуратуре.

Суд определил, что Айна Арсланалиева за свою аварийную квартиру должна получить от городских чиновников 2,9 млн рублей. Такую сумму определила экспертиза.

«Нарушений закона при осуществлении судебными приставами процедуры принудительного выселения граждан, а также при снятии их органами полиции с регистрационного учета по месту жительства на основании решения суда не установлено», – резюмировали в прокуратуре ЯНАО.

Как сообщал «Новый День», изначально женщина, объявившая голодовку под окнами чиновников, могла получить совсем другую сумму.

«Арсаналиевой полагалась сумма в 4,5 миллиона рублей за квартиру площадью 71 квадратный метр в некапитальном исполнении. Она не согласилась и подала в суд. После многочисленных апелляций суд определил к выплате 2,9 миллиона – только выкупную стоимость квартиры. Деньги были семье перечислены», – прокомментировали «Новому Дню» в администрации Губкинского.

Губкинкий, Дарья Котова

Губкинкий. Другие новости 13.10.20

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