Уголовное дело ямальского экс-депутата и энергетика «зависло» из-за свидетелей

Суд Салехарда в сентябре и октябре девять раз откладывал процесс по громкому коррупционному делу. Подсудимый – главный инженер АО «Салехардэнерго» и экс-депутат думы Салехарда Александр Пизняк.

Как сообщается в картотеке уголовного дела, заседание суда девять раз откладывалось из-за неявки свидетелей. В сентябре по этой причине пришлось отменить 6 заседаний, в октябре – 3. К рассмотрению дела суд планирует вернуться 19 октября.

Александр Пизняк был задержан в Салехарде 2 декабря 2019 года, в конце июня 2020 года дело ушло в суд. Политику и энергетику было предъявлено обвинение по ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

По версии следствия, в 2019 году Пизняк, занимая пост главного инженера АО «Салехардэнерго», получил взятку от подрядчиков энергокомпании. Коммерческая структура ремонтировала газотурбинный двигатель, а Пизняк за взятку гарантировал исполнителю работ своевременное подписание актов и оплату. Силовики озвучивали сумму вознаграждения – 3 млн 800 тыс рублей. Эти деньги были изъяты в доме Пизняка при обыске.

В рамках расследования уголовного дела следователи опросили порядка 50 свидетелей, было проведено более 40 обысков и выемок. Следственные действия проводились на территории городов Салехарда, Тюмени и даже Новороссийска.

Вскоре после ареста Пизняк лишился депутатского статуса. Его коллеги – депутаты думы Салехарда, проголосовали за то, чтобы фигурант уголовного дела досрочно сложил свои полномочия. В гордуме окружной столицы, напомним, Пизняк был заместителем спикера.

Новый День» сообщал, что неофициально г-н Пизняк считается человеком, который планировал покинуть Ямал и переехать в Крым. Именно в Крыму, как утверждали наши источники, энергетик активно строил дом.

В АО «Салехардэнерго» Пизняк работает много лет. Акционерное общество на 100% принадлежит мэрии Салехарда, но с 1 ноября 2016 года именно электросетевой комплекс АО «Салехардэнерго» был передан в аренду АО «Распределительная сетевая компания Ямала» (АО «РСК Ямала»). И это один из самых серьезных игроков энергетического рынка Ямала.

«РСК Ямала» была создана в 2014 году и через Корпорацию СТС контролируется энергоолигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

Салехард, Дарья Котова

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