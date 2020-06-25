Коррупционное дело ямальского энергетика и экс-депутата Пизняка ушло в суд

Ямальские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в декабре 2019 года в отношении главного инженера АО «Салехардэнерго» и теперь уже экс-депутата думы Салехарда Александра Пизняка.

Напомним, Александр Пизняк был задержан в 2 декабря 2019 года. Ему предъявлено обвинение по ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом). Фигурантом уголовного дела стал и взяткодатель – руководитель коммерческой фирмы.

«По данным следствия, в 2019 году главный инженер акционерного общества Пизняк, зная, что между АО «Салехардэнерго» и коммерческим предприятием заключен договор на капитальный ремонт газотурбинного двигателя, через посредника предложил руководителю предприятия за взятку в виде денег поспособствовать в беспрепятственном выполнении ремонтных работ, своевременном подписании акта приемки выполненных работ и в полной своевременной оплате по договору», – напоминает СУ СКР по ЯНАО.

После чего Александр Пизняк утвердил подрядчику нужные документы: акт о проведении пуско-наладочных работ и акт сдачи-приемки выполненных работ.

«После произведенной полной оплаты по договору в размере более 80 млн рублей, руководитель организации-подрядчика, лично заинтересованный в результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия, передал через посредника в качестве благодарности должностному лицу взятку в размере 3 млн 800 тыс. рублей. Предмет взятки изъят в полном размере при производстве неотложного обыска в жилище главного инженера», – добавили в окружном Следкоме.

Следствию пришлось допросить 50 свидетелей, было проведено более 40 обысков и выемок. А следственные действия проводились на территориях городов Салехарда, Новороссийска, Тюмени. Теперь дело передано в суд.

Напомним, после ареста Александр Пизняк быстро лишился депутатского статуса. Через два месяца после ареста Пизняка его коллеги проголосовали за досрочное сложение депутатских полномочий фигуранта уголовного дела.

Беспартийный Александр Пизняк избирался в думу окружной столицы по избирательному округу № 4. Являлся заместителем спикера думы.

Неофициально г-н Пизняк считается человеком, который планировал покинуть Ямал и переехать в Крым. Именно в Крыму, как утверждают источники, энергетик в последнее время активно строит дом.

В АО «Салехардэнерго» Пизняк работает много лет. Акционерное общество на 100% принадлежит мэрии Салехарда, но с 1 ноября 2016 года именно электросетевой комплекс АО «Салехардэнерго» был передан в аренду АО «Распределительная сетевая компания Ямала» (АО «РСК Ямала»). И это один из самых серьезных игроков энергетического рынка Ямала.

«РСК Ямала» была создана в 2014 году и через Корпорацию СТС контролируется энергоолигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

Салехард, Дарья Котова

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