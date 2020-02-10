Ямальского депутата-взяточника Пизняка выгнали из думы

Депутат думы Салехарда Александр Пизняк, арестованный в декабре 2019 года по подозрению в получении взятки, лишился депутатского статуса. Эту информацию «Новому Дню» подтвердили в гордуме столицы Ямала.

Фамилия депутата Александра Пизняка уже исчезла с официального сайта думы Салехарда. Как уточнили «Новому Дню» в пресс-службе думы, решение о досрочном сложении депутатских полномочий г-на Пизняка было принято в феврале салехардскими депутатами. И вопрос был выставлен на голосование не по заявлению самого арестанта, а в связи с поступившей от следственных органов информации.

Как сообщал «Новый День», теперь уже экс-депутат и главный инженер АО «Салехардэнерго» Александр Пизняк был арестован в Салехарде в декабре 2019 года. Народного избранника и высокопоставленного энергетика обвинили в получении взятки в размере около 5 млн рублей.

По версии следствия, два топ-менеджера частных компаний платили Пизняку-энергетику «за общее покровительство и попустительство по службе в рамках заключенных муниципальных контрактов». Своему покровителю Пизняку бизнесмены в период с октября по ноябрь 2019 года частями передали 4,8 млн рублей.

По ходатайству следствия суд определил для Пизняка меру пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант коррпционного дела был этапирован в СИЗО. В конце января 2020 года суд продлил арест Пизняка до 2 марта.

55-летний беспартийный Александр Пизняк избирался в думу окружной столицы по избирательному округу № 4. Являлся заместителем спикера думы.

Неофициально г-н Пизняк считается человеком, который планировал покинуть Ямал и переехать в Крым. Именно в Крыму, как утверждают источники, энергетик в последнее время активно строит дом.

В АО «Салехардэнерго» Пизняк работает много лет. Акционерное общество на 100% принадлежит мэрии Салехарда, но с 1 ноября 2016 года актив (электросетевой комплекс АО «Салехардэнерго») был передан в аренду АО «Распределительная сетевая компания Ямала» (АО «РСК Ямала»). И это один из самых серьезных игроков энергетического рынка Ямала.

«РСК Ямала» была создана в 2014 году и через Корпорацию СТС контролируется энергоолигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

Салехард, Екатерина Цветкова

Салехард. Другие новости 08.02.20

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