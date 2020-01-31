Суд оставил в СИЗО ямальского депутата-энергетика, который попался на миллионных взятках

Суд Салехарда по ходатайству окружного Следкома продлил арест депутата салехардской думы Александра Пизняка. Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по ЯНАО, в СИЗО Пизняк задержится до 2 марта.

В начале декабря 2019 года главный инженер АО «Салехардэнерго» и депутат думы столицы Ямала Александр Пизняк был задержан за получение взятки – 4,8 млн рублей.

Миллионы топ-менеджер «Салехардэнерго» получал от подрядчиков энергетической компании «за общее покровительство и попустительство по службе в рамках заключенных муниципальных контрактов». С октября по ноябрь 2019 года два бизнесмена частями передали Пизняку указанную сумму в виде взятки.

Коррупционеру было предъявлено обвинение, суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. В следственном изоляторе Салехарда Пизняк должен был находиться до 2 февраля. Следователи ходатайствовали о продлении ареста.

Депутат Пизняк избирался в думу окружной столицы по избирательному округу № 4. И до сих пор является заместителем спикера.

Как сообщал «Новый День», Александр Пизняк – единственный народный избранник салехардской думы, который не отчитался о своей депутатской работе по итогам 2019 года.

Спикер гордумы Владимир Мартынюк в январе направил Александру Пизняку официальный запрос, в котором просит его предоставить информацию о проделанной работе. Письмо ушло не в СИЗО, где сейчас находится депутат Пизняк, а отправлено по его месту жительства. Отчет депутата до сих пор так и не появился на сайте думы столицы Ямала.

В АО «Салехардэнерго» Пизняк проработал много лет. Акционерное общество на 100% принадлежит мэрии Салехарда, но с 1 ноября 2016 года актив (электросетевой комплекс АО «Салехардэнерго») был передан в аренду АО «Распределительная сетевая компания Ямала» (АО «РСК Ямала»). И это один из самых серьезных игроков энергетического рынка Ямала. «РСК Ямала» была создана в 2014 году и через Корпорацию СТС контролируется энергоолигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

Салехард, служба информации

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