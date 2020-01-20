Дума Салехарда пытается связаться с арестованным за взятку депутатом Пизняком

Депутаты Салехарда на сайте гордумы разместили отчеты о проделанной в 2019 году работе. О своей деятельности не отчитался только один депутат – Александр Пизняк, которого в декабре 2019 года задержали по подозрению в получении взятки. Как сообщили «Новому Дню» в гордуме, арестованному депутату направлено официальное письмо.

В пресс-службе думы Салехарда «Новому Дню» сообщили, что спикер Владимир Мартынюк направил Александру Пизняку официальный запрос, в котором просит его предоставить информацию о проделанной работе. Письмо ушло не в СИЗО, где сейчас находится депутат Пизняк, а отправлено по месту жительства народного избранника. Ответ пока не поступил. В пресс-службе гордумы «Новому Дню» также сообщили, что сам г-н Пизняк не обращался с заявление о досрочном прекращении своих депутатских полномочий.

Как сообщал «Новый День», в начале декабря 2019 года главного инженера АО «Салехардэнерго» и депутата думы столицы Ямала Александра Пизняка задержали по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, два топ-менеджера частных компаний платили Пизняку «за общее покровительство и попустительство по службе в рамках заключенных муниципальных контрактов». Своему покровителю Пизняку бизнесмены в период с октября по ноябрь 2019 года частями передали 4,8 млн рублей в виде взятки. До февраля Пизняк будет находиться в СИЗО.

Депутат Пизняк избирался в думу окружной столицы по избирательному округу № 4. Является заместителем спикера думы.

В АО «Салехардэнерго» Пизняк проработал много лет. Акционерное общество на 100% принадлежит мэрии Салехарда, но с 1 ноября 2016 года актив (электросетевой комплекс АО «Салехардэнерго») был передан в аренду АО «Распределительная сетевая компания Ямала» (АО «РСК Ямала»). И это один из самых серьезных игроков энергетического рынка Ямала.

«РСК Ямала» была создана в 2014 году и через Корпорацию СТС контролируется энергоолигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. В компании «Салехардэнерго» «Новому Дню» ранее заявляли, что пока не видят оснований для увольнения Пизняка.

Салехард, служба информации

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