Суд Салехарда выбрал меру пресечения для депутата и энергетика Пизняка

Для главного инженера АО «Салехардэнерго» и депутата думы столицы Ямала Александра Пизняка определна мера пресечения: он арестован на два месяца и будет конвоирован в СИЗО. Такое решение во вторник, 3 декабря, принял городской суд Салехарда.

Как сообщал «Новый День», следственные органы планировали настаивать на аресте г-на Пизняка.

«Новый День» подробно сообщал о задержании г-на Пизняка. В понедельник, 2 декабря, в отношении самого энергетика и двух подрядчиков АО «Салехардэнерго» было возбуждено уголовное дело за передачу взятки в сумме почти 5 млн рублей. По версии следствия, два топ-менеджера частных компаний платили Пизняку «за общее покровительство и попустительство по службе в рамках заключенных муниципальных контрактов». Своему покровителю Пизняку бизнесмены в период с октября по ноябрь 2019 года частями передали 4,8 млн рублей.

По неофициальной версии, Пизняк строит дом в Крыму, куда он и планировал переехать. Источники агентства предполагают, что именно из-за этой дорогой стройки у депутата и энергетика Пизняка «притупилось чувство осторожности».

В АО «Салехардэнерго» Пизняк работает много лет. Акционерное общество на 100% принадлежит мэрии Салехарда, но с 1 ноября 2016 года актив (электросетевой комплекс АО «Салехардэнерго») был передан в аренду АО «Распределительная сетевая компания Ямала» (АО «РСК Ямала»). И это один из самых серьезных игроков энергетического рынка Ямала.

«РСК Ямала» была создана в 2014 году и через Корпорацию СТС контролируется энергоолигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. В компании «Салехардэнерго» «Новому Дню» заявили, что пока не видят оснований для увольнения Пизняка.

Салехард, служба информации

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