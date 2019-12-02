Следователи подтвердили задержание депутата Салехарда и назвали сумму взятки

Следователи Ямала в понедельник вечером, 2 декабря, подтвердили новость, которая обсуждалась в Салехарде с утра. По подозрению в получении взятки задержан главный инженер АО «Салехардэнерго» Александр Пизняк.

«Расследуются уголовные дела, возбужденные в отношении главного инженера АО «Салехардэнерго», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и в отношении двух генеральных директоров коммерческих организаций, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Информация «Нового Дня» подтвердилась: взятку Пизняк получал от подрядчиков АО «Салехардэнерго» за содействие в приемке и оплате работ.

По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2019 года главный инженер АО «Салехардэнерго» в несколько этапов получил от двух директоров коммерческих организаций денежные средства в размере 4 млн 800 тыс рублей за осуществление действий в интересах взяткодателей, общее покровительство и попустительство по службе в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Как уточняет региональный следком, все подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Как сообщал «Новый День», в понедельник, 2 декабря, в Салехарде проводились следственные действия в отношении главного инженера АО «Салехардэнерго Александра Пизняка. В настоящее время г-н Пизняк является не только известным энергетиком, но еще и депутатом городской думы Салехарда.

«Новый День» также сообщал, что задержание Александра Пизняка сегодня парализовало работу самого АО «Салехардэнерго». Собеседник агентства утверждает, что оперативные действия в понедельник, 2 декабря, проводились и непосредственно в офисе компании.

55-летний Александр Пизняк депутат думы Салехарда, главный инженер АО «Салехардэнерго», беспартийный. Это официальная информация.

Неофициально г-н Пизняк считается человеком, который «дружит с мэрией окружной столицы» (входил в комиссию по назначению главы Салехарда) и планирует покинуть Ямал, переехав в Крым. Именно в Крыму, как утверждают источники, энергетик в последнее время активно строит дом.

В АО «Салехардэнерго» Пизняк работает много лет. Акционерное общество на 100% принадлежит мэрии Салехарда, но с 1 ноября 2016 года актив (электросетевой комплекс АО «Салехардэнерго») был передан в аренду АО «Распределительная сетевая компания Ямала» (АО «РСК Ямала»). И это один из самых серьезных игроков энергетического рынка Ямала.

«РСК Ямала» была создана в 2014 году и через Корпорацию СТС контролируется энергоолигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

Салехард, служба информации

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