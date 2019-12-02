Источник: в Салехарде задержаны два бизнесмена, которые могли передать взятку энергетику и депутату

В Салехарде, где сегодня проводятся следственные действия в отношении главного инженера АО «Салехардэнерго», депутата гордумы столицы Ямала Александра Пизняка, задержаны еще двое. Предположительно, это лица, которые и передавали взятку Пизняку.

Информацию о еще двух задержанных «Новому Дню» подтвердил информированный источник. «Взятка, на которой попался Александр Пизняк, могла быть получена от подрядчиков АО «Салехардэнерго» за содействие в приемке и оплате работ», – сообщает источник агентства.

Как сообщал «Новый День», в понедельник, 2 декабря, в Салехарде по неофициальной информации проводятся следственные действия в отношении главного инженера АО «Салехардэнерго» Александра Пизняка. По официально не подтвержденной следственными органами информации, г-н Пизняк задержан по подозрению в получении взятки. В настоящее время г-н Пизняк является не только известным энергетиком, но еще и депутатом городской думы Салехарда.

Как сообщают источники «Нового Дня», задержание Александра Пизняка сегодня парализовало работу самого АО «Салехардэнерго». Собеседник агентства утверждает, что оперативные действия в понедельник, 2 декабря, проводились и непосредственно в офисе компании.

Руководитель Пизняка, директор АО «Салехардэнерго» Юрий Стратий сегодня оказался недоступен для комментариев. В приемной директора попросили позвонить завтра. На вопрос корреспондента «Нового Дня» о том, проводятся ли в офисе компании следственные мероприятия, секретарь АО «Салехардэнерго» ответила утвердительно.

Телефон самого Александра Пизняка отключен. Получить его комментарии не удалось.

55-летний Александр Пизняк депутат думы Салехарда, главный инженер АО «Салехардэнерго», беспартийный. Это официальная информация.

Неофициально г-н Пизняк считается человеком, который «дружит с мэрией окружной столицы» (входил в комиссию по назначению главы Салехарда) и планирует покинуть Ямал, переехав в Крым. Именно в Крыму, как утверждают источники, энергетик в последнее время активно строит дом.

«Возможно, из-за этой стройки Пизняк и утратил чувство осторожности и бдительности – ему очень нужны были средства», – предполагает источник агентства.

В АО «Салехардэнерго» Пизняк работает много лет. Акционерное общество на 100% принадлежит мэрии Салехарда, но с ноября 2016 года актив (электросетевой комплекс АО «Салехардэнерго») был передан в аренду АО «Распределительная сетевая компания Ямала» (АО «РСК Ямала»). И это один из самых серьезных игроков энергетического рынка Ямала.

Компания «РСК Ямала» была создана в 2014 году и через Корпорацию СТС контролируется энергоолигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. «Установление партнерских отношений между частным инвестором – Корпорацией СТС, его дочерней компанией АО «РСК Ямала», и правительством ЯНАО на базе федерального законодательства о ГЧП создает основу для многолетнего плодотворного сотрудничества и экономического развития региона. На сегодняшний день в качестве территориальной сетевой организации РСК Ямала представлена в г. Салехарде, в г. Муравленко и в Пуровском районе ЯНАО», – сообщается на сайте АО «РСК Ямала».

Директор салехардского филиала «РСК Ямала» Андрей Петров отказался комментировать инцидент с задержание Александра Пизняка и заявил, что ничего не знает о случившемся. «Мы смежные организации, друг другу не подчиняемся», – добавил г-н Петров.

Как сообщал «Новый День», следственные органы сегодня официально не комментировали возможное задержание г-на Пизняка. В пресс-службе следственного управления следственного комитета ЯНАО агентству в ответ на вопрос о г-не Пизняке сообщили: «Без комментариев».

В мэрии Салехарда «Новому Дню» прокомментировали: «Подтверждаем, что мы в курсе, что ведутся какие-то следственные действия, но комментировать не можем. Это должны сделать следственные органы».

Салехард, служба информации

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