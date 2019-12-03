Ямальские следователи будут настаивать на аресте депутата думы Салехарда

Городской суд Салехарда во вторник, 3 декабря, решит вопрос о мере пресечения в отношении главного инженера АО «Салехардэнерго» и депутата думы столицы Ямала Александра Пизняка. Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по ЯНАО, следствие в суде будет настаивать на заключении депутата под стражу.

Если суд согласится с позицией следственных органов, то депутат и энергетик Пизняк сегодня будет помещен в СИЗО Салехарда. В горсуде «Новому Дню» пока не смогли сообщить, когда депутата доставят в суд.

Как сообщил «Новому Дню» главный юрист АО «Салехардэнерго» Александр Дубровских, у работодателя пока нет оснований для увольнения Позняка с должности главного инженера. «Мы не располагаем официальной информацией от следственных органов», – сообщил Дубровских.

«Новый День» подробно сообщал о задержании г-на Пизняка за взятку. В понедельник, 2 декабря, в отношении энергетика и двух подрядчиков АО «Салехардэнерго» было возбуждено уголовное дело за передачу взятки в сумме почти 5 млн рублей.

«Расследуются уголовные дела, возбужденные в отношении главного инженера АО «Салехардэнерго», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и в отношении двух генеральных директоров коммерческих организаций, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2019 года главный инженер АО «Салехардэнерго» в несколько этапов получил от двух директоров коммерческих организаций денежные средства в размере 4 млн 800 тыс рублей за осуществление действий в интересах взяткодателей, общее покровительство и попустительство по службе в рамках заключенных муниципальных контрактов.

Как уточняет региональный следком, все подозреваемые задержаны.

55-летний Александр Пизняк депутат думы Салехарда, главный инженер АО «Салехардэнерго», беспартийный. Это официальная информация. По неофициальной версии, г-н Пизняк готовился к скорому переезду в Крым, где, как утверждают источники, энергетик в последнее время активно строит дом.

В АО «Салехардэнерго» Пизняк работает много лет. Акционерное общество на 100% принадлежит мэрии Салехарда, но с 1 ноября 2016 года актив (электросетевой комплекс АО «Салехардэнерго») был передан в аренду АО «Распределительная сетевая компания Ямала» (АО «РСК Ямала»). И это один из самых серьезных игроков энергетического рынка Ямала.

«РСК Ямала» была создана в 2014 году и через Корпорацию СТС контролируется энергоолигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым.

Салехард, служба информации

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