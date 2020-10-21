Без сюрпризов: главой Надымского района стал экс-депутат заксобрания Ямала

В среду, 21 октября, главой Надымского района избран экс-депутат заксобрания ЯНАО Дмитрий Жаромских.

Конкурс на пост главы был объявлен в районе 24 сентября. В тот момент действующий глава муниципалитета Леонид Дяченко находился в длительном, нехарактерном для градоначальника отпуске. И было понятно, что он не будет претендовать на новый срок, а собирается выйти на пенсию.

Конкурсная комиссия зарегистрировала двух кандидатов. Это Дмитрий Жаромских, который летом 2020 года добровольно отказался от депутатского мандата и в июле занял пост первого заместителя администрации Надымского района. Его соперником стал Аркадий Куртиян.

Победителем конкурса был объявлен г-н Жаромских, сегодня за него единогласно проголосовали депутаты районной думы.

Как сообщается на сайте районной администрации, по случаю вступления в должность Дмитрия Жаромских от имени губернатора автономного округа Дмитрия Артюхова поздравила вице-губернатор Ирина Соколова: «Хочу вам пожелать, чтобы в своей работе вы опирались на руководителей градообразующих предприятий, депутатский корпус, глав поселков, на вашу большую команду. Самое главное – при принятии решений опирайтесь на мнение жителей. Тогда богатая история Надымского района будет только прирастать новыми яркими победами».

Напомним, в апреле 2020 года было принято решение о преобразовании Надымского района в муниципальный округ. По итогам конкурса, который завершился сегодня, избран глава нового муниципального образования.

Надымский район, Дарья Котова

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