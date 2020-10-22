На Ямале от коронавируса за сутки скончались три человека

В ЯНАО к 22 октября зафиксировано три летальных исхода от коронавируса. Всего с начала пандемии в округе от Covid-19 скончались 114 человек.

По данным оперативного штаба ЯНАО, в больнице Салехарда умер 56-летний мужчина. Еще две жертвы коронавируса были госпитализированы в больницу Ноябрьска. Как сообщал «Новый День», одна из скончавшихся женщин – медсестра Спид-Центра Лидия Виздоага, у которой лабораторно был подтвержден Covid-19.

Как уточнила руководитель оперштаба Татьяна Бучкова, все пациенты находились на поддержке аппаратов ИВЛ. Но интенсивная терапия и усилия медиков, к сожалению, не принесли результата.

Салехард, Ноябрьск, Дарья Котова

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