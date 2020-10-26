На Ямале загружено более 90% Covid-коек

В ЯНАО из-за роста заболеваемости коронавирусом из 1300 Covid-коек свободными остаются около 7,5%. Об этом 26 октября сообщила руководитель окружного штаба Татьяна Бучкова.

Власти Ямала в данный момент увеличивают нагрузки на медучреждения. «В ближайшие дни мы вводим дополнительные койки в медицинских учреждениях Ямала. Сегодня будут введены 105 коек в Новом Уренгое и 20 коек для легких форм течения заболевания в обсерваторе в Салехарде», – уточнила г-жа Бучкова.

Как собщал «Новый День», на Ямале по решению губернатора Дмитрия Артюхова с нуля строятся два инфекционных госпиталя – в Новом Уренгое и в Салехарде. К концу декабря ковидарии должны быть сданы. Центр для лечения больных коронавирусом в Новом Уренгое рассчитан на 200 мест, госпиталь в окружной столице – на 100 коек. Строительство ведется за счет средств окружного бюджета.

По состоянию на 26 октября в ЯНАО коронавирусом с начала пандемии заразись более 19,6 тыс человек.

Салехард, Дарья Котова

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