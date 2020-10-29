На Ямале вновь увеличилось число летальных исходов от Covid-19

В ЯНАО по состоянию на 29 октября от коронавируса скончались еще два человека. Общее число летальных исходов увеличилось до 136.

«В Ноябрьске и Надыме скончались пациенты с подтвержденным коронавирусом. Это мужчины 68 и 80 лет. Состояние их здоровья осложнилось серьезными хроническими заболеваниями. К сожалению, интенсивная терапия и усилия врачей не принесли результата», – пояснила руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Как сообщал «Новый День», на Ямале именно Ноябрьск и Надымский район на сегодняшний день остаются антилидерами по суточному приросту заболевших. Так, в Ноябрьске за минувшие сутки заразились 29 человек. В Надымском районе 27 вновь инфицированных.

Смертность от коронавируса растет на Ямале ежедневно. И этот показатель резко изменился в октябре. На начало текущего месяца было 99 летальных исходов.

Ноябрьск, Надым, Дарья Котова

Ноябрьск, Надым. Другие новости 29.10.20

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