Экс-депутат заксобрания ЯНАО получил должность в мэрии Салехарда

Экс-депутат заксобрания ЯНАО шестого созыва Иван Вершинин, отказавшийся от депутатской карьеры в июне 2020 года, получил пост заместителя главы Салехарда. Должность, которую занял бывший парламентарий, была создана сегодня: Вершинин назначен заместителем главы города по культуре, молодежной политике и спорту.

Как сообщает пресс-служба мэрии окружной столицы, 3 ноября гордума внесла изменения в структуру администрации Салехарда. «В частности, предложено перераспределить полномочия внутри социального блока, выделив в качестве отдельного направления культуру, молодёжную политику и спорт под кураторство отдельного заместителя главы города», – уточнили в горадминистрации.

Целесообразность появления нового управленца объяснили пандемией коронавируса. «Как показал опыт работы в условиях пандемии, особого контроля требует направление социальной защиты населения, нужно усиливать взаимодействие с медицинскими организациями. Вместе с блоком системы образования – это отдельное серьезное направление работы», – прокомментировала заместитель спикера гордумы Лариса Цупикова.

И сегодня, как только в штате мэрии появилась новая должность, ее занял Иван Вершинин.

В мэрии Салехарда подчеркивают, что количественный состав заместителей главы города при этом не изменился. Должность заместителя главы администрации города стала вакантна в связи с истечением срока контракта у Александра Зорина. Он сложил свои полномочия. Его обязанности управляющего делами распределены между действующими структурами городской администрации.

Как сообщал «Новый День», Иван Вершини, который был лидером фракции ЛДПР в заксобрании ЯНАО, летом заявил, что он завершает депутатскую деятельность и отказывается от участия в выборной кампании 2020 года, когда ямальцы голосовали за депутатов окружного парламента седьмого созыва.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 03.11.20

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