Суд Салехарда вынес приговор экс-депутату и энергетику, которого поймали на взятке

Суд Салехарда во вторник, 10 ноября, вынес приговор по громкому коррупционному делу. Бывший главный инженер АО «Салехардэнерго» и экс-депутат думы Салехарда Александр Пизняк за получение взятки приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также подсудимый должен заплатить штраф 3,8 млн рублей.

Как сообщал «Новый День», г-н Пизняк в декабре 2019 года был задержан в Салехарде. Следствие предъявило ему обвинение по ст. 290 УК РФ – получение взятки.

Как уточняет 10 ноября прокуратура ЯНАО, деньги депутат и энергетик в виде взятки получил от подрядчика «Салехардэнерго».

«В мае 2019 года АО «Салехардэнерго» и НПО «Базовое машиностроение» заключили договор на капитальный ремонт газотурбинного двигателя электростанции «Обдорск» общей стоимостью 83,5 млн рублей. Пизняк потребовал от подрядчика незаконное вознаграждение за беспрепятственную приемку работ и общее покровительство. Директор научно-производственного объединения на данные условия согласился и после подписания главным инженером документов о приемке работ через общего знакомого, выступившего посредником, передал взятку в размере 3,8 млн рублей. Деньги были изъяты в ходе обыска», – сообщает надзорное ведомство.

В материалах суда уточняется, что по делу проходил и взяткодатель – Евгений Алексеев. Ему было предъявлено обвинение по ст. 291 – дача взятки.

Дело Пизняка ушло в суд еще летом 2020 года. Заседания откладывались несколько раз по разным причинам.

Как сообщал «Новый День», взятку – 3,8 млн рублей, силовики изъяли у Пизняка при обыске. В рамках расследования уголовного дела следователи опросили порядка 50 свидетелей, было проведено более 40 обысков и выемок. Следственные действия проводились на территории городов Салехарда, Тюмени и даже Новороссийска.

Вскоре после ареста Пизняк лишился депутатского статуса. Его коллеги – депутаты думы Салехарда, проголосовали за то, чтобы фигурант уголовного дела досрочно сложил свои полномочия. В гордуме окружной столицы, напомним, Пизняк был заместителем спикера.

Салехард, Дарья Котова

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