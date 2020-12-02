Ямал сокращает койки для лечения коронавируса, врачи возвращаются из «красных зон» к прежней работе

В больницах и госпиталях ЯНАО с декабря сворачивается 245 коек для лечения больных коронавиурсом. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.

Сокращение объясняется тем, что большинство пациентов переносят COVID-19 в легкой форме и не нуждаются в госпитализации. В Ноябрьской ЦГБ сокращено 80 коек, в Лабытнангской ГБ – 60 коек, в Аксарковской ЦРБ – 15 коек, полностью закрыто отделение на 70 коек в здании бывшего детского дома поселка Аэропорт в Надыме.

«В связи со снижением числа поступающих в стационары пациентов, мы сворачиваем часть коек для лечения больных коронавирусной инфекцией. Врачи и медицинский персонал, ранее задействованные в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией, вернутся к работе в профильных стационарах», – заявил директор департамента здравоохранения округа Сергей Новиков. Сокращенный коечный фонд будет зарезервирован, в случае необходимости его снова используют для лечения больных COVID-19.

Сейчас в ЯНАО занята 1331 койка. Резерв коечного фонда составляет 49,5%.

Отметим, что за последние сутки на Ямале выявлено 199 новых случаев коронавирусной инфекции. Оперативный штаб региона сообщил о гибели от коронавируса четверых человек.

Салехард, Николай Юрьев

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