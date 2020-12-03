Ямал вплотную приблизился к 27 тысячам заболевших коронавирусом

Салехард (Новый День, Николай Юрьев) –Количество умерших от коронавируса на Ямале увеличилось до 268 человек. В четверг, 3 декабря, оперштаб ЯНАО сообщил еще о троих умерших от COVID-19.

Скончались пациенты в Ноябрьске (мужчина 53 лет), Новом Уренгое (мужчина 57 лет) и в Надыме (женщина 64 лет). Сейчас в больницах округа в тяжелом состоянии находятся 70 пациентов, 14 человек с подтвержденным коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ.

За сутки на Ямале заболел 191 человек. Общее число заболевших в округе с начала пандемии – 26 931 человек, таким образом, уже в пятницу, 4 декабря, округ перешагнет порог в 27 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Отметим, что днем ранее власти Ямала сообщили о сокращении части коек, предназначенных для коронавирусных больных, в связи со снижением числа поступающих в стационары пациентов.

С коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализирован 1272 пациента. Среди вахтовиков за сутки выявлено 23 случая коронавируса. С начала пандемии коронавирус диагностировали у 4 776 вахтовых рабочих.

Среди городов и районов ЯНАО больше всего новых заболевших в Ноябрьске (33 случая), Пуровском районе (28 случаев), Надымском районе и Муравленко (по 22 случая).

Выздоровели за сутки 265 человек. Всего с начала пандемии на Ямале от COVID-19 вылечились 18 154 человека.

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