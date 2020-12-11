Ямальцам придётся пожертвовать ремонтом в пользу детского сна

На Ямале могут установить три обязательных часа дневной тишины. Такое предложение будет рассмотрено на ближайшем профильном комитете в Законодательном собрании ЯНАО, заявила заместитель председателя законодательного собрания ЯНАО Наталия Фиголь.

Предложение установить на Ямале запрет на проведение шумных работ с 12 до 15 часов опубликовал на своей странице в «Инстаграм» депутат заксобрания Ямала от «Справедливой России» Максим Лазарев. Он отметил, что задача ямальских законодателей – не наказать кого-то, а защитить семьи, где есть маленькие дети, чей режим дня включает дневной сон и школьников, учащихся дистанционно. «Конечно, если брать во внимание только среднестатистический обеденный перерыв, то можно определить промежуток с 12:00 до 14:00. Но если мы создаем условия, максимально комфортные для всех жителей, то время необходимо увеличить», – считает Лазарев.

Опрос жителей округа по поводу введения на Ямале «часов тишины» проводило на своей странице в соцсети «Вконтакте» ямальское региональное отделение «Единой России». Ямальцы поддержали идею установить запрет на шумные работы. «Параллельно с декадой приемов граждан на странице нашего регионального отделения в «ВКонтакте» шел опрос жителей округа, – рассказала Наталия Фиголь. – Мы собирали картину мнений большинства северян о введении на территории субъекта дополнительных «часов покоя». В это время в общественные приемные поступали звонки из разных муниципалитетов, несколько граждан просили внести в проект обеденное время с 12:00 до 14:00. Это предложение мы также включили в опрос. По итогу, из 2500 его участников «за» проголосовали более 70%».

Разработать в регионе закон «О тишине» поручил «Единой России» губернатор Ямала Дмитрий Артюхов во время прямого эфира с жителями округа 19 ноября.

Салехард, Николай Юрьев

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