Главное событие года, минута позора для мэров и соцсети: о чем рассказал и о чем умолчал губернатор Ямала во время прямой линии

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отказался от публичной критики за недоработки глав муниципалитетов в прямом эфире во время общения с жителями округа 20 декабря. «Разбор полетов» грозит главам на ближайшем закрытом совещании, сообщил источник «Нового Дня» в правительстве ЯНАО.

«Местные мэры уже понимают, что в этом случае будет максимум спроса, что не сравнится с минутой позора [во время прямой линии]», – считает собеседник агентства.

Главная тема года

В этом году глава Ямала на итоговой прямой линии решил не просто заслушать вопросы и дать ответы. В студию пригласили людей со своим мнением. Глава региона в ходе общения постоянно интересовался подробностями обращений, расспрашивал о глубинных причинах описываемых ситуаций. Например, у кардиолога из Салехарда узнал, что стало определяющим фактором при ее возвращении на Ямал. У деятеля культуры из Нового Уренгоя, который просил называть улицы именами выдающихся ямальцев-современников, уточнил, кого бы тот предложил в качестве примера.

Многие ямальцы сразу предлагали губернатору конкретные решения. Медики из Ноябрьска попросили усилить инфекционную безопасность больниц, добавить средств на стерилизационное и дезинфекционное оборудование. Артюхов согласился, отметив, что до последнего времени инфекционный блок здравоохранения находился в тени. Глава региона пообещал поддержку и заявил о скором открытии двух инфекционных госпиталей.

Многодетная мама посетовала, что зачастую семьи просто не знают, какие льготы и меры поддержки им положены. Артюхов распорядился создать социальный навигатор на базе соответствующих сайтов органов власти.

После летней поездки по округу Дмитрий Артюхов применяет такой способ интерактива, как ментиметр – голосование, позволяющее снять мгновенный срез настроения аудитории. В этот раз был задан один вопрос – какое событие стало для вас главным в этом году. Ямальцы назвали открытие сквозного проезда по дороге Салехард – Надым и введение в строй Пуровского моста.

У жителей Ямала сменились интересы

Спектр тем, которые интересовали ямальцев, поменялся. Утратили остроту вопросы стоимости авиаперевозок, транспортной недоступности и даже больной вопрос расселения ветхого жилья.

Об этой теме Артюхов говорил несколько раз: когда рассказывал о новом строительстве в ЯНАО в целом и когда отвечал на вопрос жителя Лабытнанги. Несмотря на трудности, расселение миллиона квадратных метров до 2025 года – задача номер один. Новое жилье получат 25 тысяч семей – по словам губернатора, население небольшого городка, такого, как Лабытнанги.

Упомянув строительство детских садов (их в ближайшее время сдается 22), Артюхов анонсировал такое же количество построенных и реконструированных школ в ближайшие годы. А чтобы специалисты, окончившие школы на Ямале, возвращались на родину после учебы, в регионе будет введена новая мера – сопровождение выпускников. За каждым будет закреплен наставник, который поможет пройти практику и найти работу.

Ямальцы предпочли соцсети прямым звонкам на телефон

Отметим, что на Ямале быстро реализуются те обещания, которые губернатор раздает во время прямых эфиров. После прямой линии 2019 года введены 80 процентов северных надбавок с первого дня работы для тех, кто приезжает в регион. Благодаря этой мере в округ приехали более 1000 нужных специалистов сфер образования и здравоохранения. Были закуплены модули для санавиации и техника для спасателей.

Губернатору пишут регулярно и много, причем, в основном, через соцсети. Во время прямой линии 20 декабря только 9 процентов из более 1700 вопросов поступило через колл-центр окружной телерадиокомпании, на базе которой и проводилась прямая линия. Остальные вопросы ямальцы прислали через директ и комментарии в соцсетях.

Больше всего обращений традиционно пришли из Нового Уренгя, Ноябрьска и Салехарда. Среди районов были наиболее активны Надымский и Пуровский. В пресс-службе Дмитрия Артюхова отметили, что все вопросы, даже те, на которые он не успел ответить из-за ограниченного времени эфира, попадают в отработку служб и ведомств и под контроль губернатора

Ямальский политолог Алексей Климовский считает, что интерактивность и спонтанность губернаторских диалогов с населением будут только нарастать. «Очевидно, что прямой эфир не стал для Дмитрия Артюхова чем-то из ряда вон выходящим. Коммуникация с гражданами в самых разных форматах явно привычна для него и является частью постоянной деятельности. Достигнутый уровень коммуникации главы региона с ямальцами очевидно высок – губернатор с полуслова понимал озвученные вопросы, а некоторых авторов и вовсе знал лично», – говорит Климовский.

Прямая линия 2020 года продолжалась 2 часа 4 минуты. За это время Артюхов успел ответить на 23 вопроса. На пике прямую линию смотрели 2370 зрителей.

Салехард, Николай Юрьев

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