На Ямале к вакцинации от коронавируса допустили стариков и хронических больных

На Ямале расширили круг тех, кто может поставить прививку от коронавируса. Об этом в среду, 13 января, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Депздрав ЯНАО решил расширить доступ к вакцине. Теперь ее смогут поставить лица с хроническими заболеваниями, в том числе с болезнями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением, а также лица старше 60 лет, то есть те, для кого риск развития болезни в тяжелой форме значительно выше. Вакцинация стала доступна также работникам служб жизнеобеспечения, волонтерам, военнослужащим и сотрудникам организаций сферы услуг. «В приоритете лица с хроническими заболеваниями и пожилые. Вакцинация проводится добровольно, она безопасна», – рассказал директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Сейчас только вакцина «Спутник V» допущена к использованию для людей старше 60 лет. Накануне в регион поступило еще 1300 доз этой вакцины, ее отправили в медицинские учреждения для продолжения вакцинации. С начала прививочной кампании вакцину получили 1125 ямальцев, 479 из них уже завершили двукратную иммунизацию, поставив оба компонента вакцины. Все перенесли процедуру хорошо.

Отметим, что в среду, 13 января в Ишиме (Тюменская область) объявили о начале иммунизации людей из категорий риска другой вакциной – «ЭпиВакКорона». При этом, вакцина еще только проходит испытания на добровольцах на базе Тюменского государственного медицинского университета.

Салехард, Юрий Хромов

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