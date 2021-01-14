На Ямале будут судить педофила и его подругу, подыскавшую преступнику малолетнюю жертву

В Тарко-Сале будут судить педофила и его пособницу, которая помогла преступнику надругаться над малолетней девочкой. Убедить ребенка согласиться на свидание с преступником помогла переписка в соцсети, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, 19-летняя жительница Тарко-Сале по просьбе 36-летнего знакомого подыскала ему малолетнюю девочку для секса. Девушка долго уговаривала потерпевшую согласиться на свидание с мужчиной. В конце концов, девочка согласилась и встретилась с педофилом, который надругался над ребенком, совершив в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Потерпевшей, которой было меньше 14 лет, были причинены моральные страдания и нанесён вред её нравственному развитию. В пресс-службе СУ СК РФ по ЯНАО отказались сообщить точный возраст ребенка на момент совершения преступления.

Педофил и его сообщница были задержаны. Мужчине предъявили обвинение в насильственных действиях сексуального характера с применением насилия к потерпевшей и с использованием ее беспомощного состояния, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Женщине было предъявлено обвинение в пособничестве при совершении данного преступления. Сейчас расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено и преступную пару ждет суд.

Тарко-Сале, Юрий Хромов

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