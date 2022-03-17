На Ямале выросло число преступлений, совершённых педофилами

На Ямале выросло число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в 2021 году. Зачастую злоумышленники используют для совершения преступлений соцсети. Об этом сообщил в ходе ежегодного доклада о работе полиции замначальника УМВД ЯНАО Игорь Романюк 17 марта.

«Практически каждое второе преступление против половой неприкосновенности детей совершено с использованием сети Интернет. Данные преступления инициативно выявляются сотрудниками специализированных оперативных подразделений. Выявлены факты, когда девочки 10-12 лет попадают на уловки преступников, вступают в интимные переписки, предоставляя фото и видеоматериалы», – сообщил полицейский.

Об одном из таких преступлений следователи рассказывали в январе 2022 года. Мужчина, находящийся на территории одной из соседних республик, находил в Сети несовершеннолетних девочек из Нового Уренгоя. Злоумышленник склонил одну из них к обмену фотографиями, направляя ей сообщения, в которых вёл циничные беседы на сексуальные темы.

Салехард, Юлия Фролова

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