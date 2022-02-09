В Надыме педофил увёл ребёнка с детской площадки

В Надыме будут судить педофила, который увёл ребёнка из двора в свою квартиру. Инцидент произошёл в мае 2021 года. Расследование в отношении злоумышленника уже завершено. Его обвиняют в иных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Как уточняют в следственном управлении СК Ямала, мужчина в момент совершения преступления был пьяным.

«Мужчина, наблюдая за детьми, играющими во дворе дома, стал уговаривать их зайти в его квартиру. Он пообещал детям дать игрушки и конфеты. Когда одна из девочек пошла вместе с ним, мужчина, пользуясь ее беспомощным состоянием, совершил в отношении ребёнка иные сексуальные действия. В правоохранительные органы обратились родители потерпевшей, которым девочкам пожаловалась на произошедшее», – уточнили в ведомстве.

Напомним, летом 2021 года было совершено преступление в отношении 8-летней Насти Муравьёвой, которую педофил также заманил к себе домой, изнасиловал и убил. ЧП всколыхнуло всю страну. Уже начался суд над обвиняемым.

Надым, Наталья Ефремова

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