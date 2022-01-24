Расследование в отношении обвиняемого в убийстве и изнасиловании девочки в Тюмени закончили

Силовики сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении Виталия Бережного. Его обвиняют в убийстве и изнасиловании 8-летней Насти М. в Тюмени. Об этом 24 января 2022 года сообщили в СКР.

Настя пропала в июне 2021 года. Уголовное дело о её исчезновении было передано из регионального следственного управления в центральный аппарат СКР, так как расследование долго не двигалось с места. Как потом выяснилось, более полутора месяцев злоумышленник хранил тело убитого ребёнка в своей квартире. Девочку нашли мёртвой 19 августа 2021 года.

Г-на Бережного обвиняют в совершении нескольких преступлений: п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132, пп. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, сопряжённое с похищением и изнасилованием, насильственные действия сексуального характера).

В СКР ещё раз кратко напоминают обстоятельства трагедии: по версии следствия, ребёнка Бережной похитил 30 июня. В момент похищения он был в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Злоумышленник встретил Настю в подъезде одного из домов по улице Судостроителей в Тюмени. Обманным путём он заманил её к себе в арендованную квартиру указанного дома, где совершил изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера, а затем задушил ребёнка.

«Тело потерпевшей он герметично упаковал и хранил у себя в квартире, а 17 августа 2021 года с целью сокрытия преступления переместил его в труднодоступное место на береговой линии озера Оброчное города Тюмени», – уточняют в СКР.

ЧП вызвало огромный резонанс не только в Тюменской области, но и во всей стране. Председатель СКР рекомендовал губернатору региона Александру Моору установить камеры в районе Лесобазы (так называется территория, где совершено преступление). Правительство области отреагировало на представление и установит 54 камеры в том квартале и ещё около 100 камер в других районах города.

На днях суд рассмотрел жалобу защитника Бережного, в которой говорится, что показания против себя подследственный дал после пыток. По данному факту ещё ведётся проверка – ни суд, ни правоохранители ещё не дали окончательного ответа – будет ли уголовное дело о пытках бережного возбуждено.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»