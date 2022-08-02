российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 августа 2022, 12:30 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Новый суд по делу обвиняемого в убийстве ребёнка в Тюмени с новыми присяжными начнётся в сентябре

Фото – объединенная пресс-служба судов Тюменской области

Тюменский областной суд начал формировать новую коллегию присяжных по делу Виталия Бережного, которого обвиняют в убийстве и насилии над 8-летней девочкой. Очередное заседание по делу запланировано на 13 сентября 2022 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Тюменской области 2 августа 2022 года.

28 июля судья Наталья Жукова вместо оглашения приговора прежней коллегии присяжных заседателей заявила о роспуске присяжных. Поводом стало то, что накануне в анонимном тюменском телеграм-канале озвучили вердикт коллегии: якобы присяжные оправдали Бережного. Непосредственно в день суда в другом анонимном тюменском канале опубликовали якобы письмо подруги одной из присяжных, в котором было названо имя присяжной и говорилось, что она не соблюдает тайну совещательной комнаты и раскрыла вердикт раньше, чем его огласила судья.

После этого заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров заявил, что правоохранители будут выяснять источник информации о вынесенном вердикте. При этом он не подтвердил, но и не опроверг сведения об оправдательном вердикте.

«После того, как судья ушла в совещательную комнату, в определенных телеграм-каналах и в ряде СМИ появились публикации о том, что вынесен оправдательный вердикт. Кто из присяжных распространил эти сведения и насколько они соответствуют действительности, мы сказать не можем, но мы воспользовались своим правом и подали ходатайство. Дальше мы будем разбираться вместе с правоохранительными органами, была ли утечка со стороны присяжных. Виновные будут установлены и понесут ответственность», – рассказал Руфат Биткимеров, которого цитирует РБК-Тюмень.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

В тюменском суде распустили коллегию присяжных по делу Бережного из-за публикаций в анонимных каналах / Барщевский назвал роспуск присяжных по делу Бережного опасным прецедентом / Присяжная по делу Бережного, которую обвинили в разглашении вердикта, хочет подать в суд за клевету / Дело Бережного, обвиняемого в убийстве девочки, поступило в тюменский суд / Расследование в отношении обвиняемого в убийстве и изнасиловании девочки в Тюмени закончили

В рубриках

Тюмень, Сибирь, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,