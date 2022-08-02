Новый суд по делу обвиняемого в убийстве ребёнка в Тюмени с новыми присяжными начнётся в сентябре

Тюменский областной суд начал формировать новую коллегию присяжных по делу Виталия Бережного, которого обвиняют в убийстве и насилии над 8-летней девочкой. Очередное заседание по делу запланировано на 13 сентября 2022 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Тюменской области 2 августа 2022 года.

28 июля судья Наталья Жукова вместо оглашения приговора прежней коллегии присяжных заседателей заявила о роспуске присяжных. Поводом стало то, что накануне в анонимном тюменском телеграм-канале озвучили вердикт коллегии: якобы присяжные оправдали Бережного. Непосредственно в день суда в другом анонимном тюменском канале опубликовали якобы письмо подруги одной из присяжных, в котором было названо имя присяжной и говорилось, что она не соблюдает тайну совещательной комнаты и раскрыла вердикт раньше, чем его огласила судья.

После этого заместитель прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров заявил, что правоохранители будут выяснять источник информации о вынесенном вердикте. При этом он не подтвердил, но и не опроверг сведения об оправдательном вердикте.



«После того, как судья ушла в совещательную комнату, в определенных телеграм-каналах и в ряде СМИ появились публикации о том, что вынесен оправдательный вердикт. Кто из присяжных распространил эти сведения и насколько они соответствуют действительности, мы сказать не можем, но мы воспользовались своим правом и подали ходатайство. Дальше мы будем разбираться вместе с правоохранительными органами, была ли утечка со стороны присяжных. Виновные будут установлены и понесут ответственность», – рассказал Руфат Биткимеров, которого цитирует РБК-Тюмень.

Тюмень, Наталья Ефремова

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