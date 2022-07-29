Барщевский назвал роспуск присяжных по делу Бережного опасным прецедентом

Известный адвокат, полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, доктор юридических наук, заслуженный юрист России Михаил Барщевский прокомментировал решение Тюменского областного суда о роспуске коллегии присяжных по делу Бережного.

«Это первый такой случай, по крайней мере на моей памяти. И опасность его заключается в том, что создан чрезвычайно опасный прецедент, поскольку теперь как сторона защиты, так и сторона обвинения могут взять и очень легко накануне распространить через телеграм-каналы и мессенджеры информацию о том, что, вот, вердикт присяжных будет вот такой», – сказал Барщевский в интервью федеральным журналистам.

Напомним, накануне вынесения вердикта по делу Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки, в тюменских тг-каналах сначала появилась информация о том, что присяжные якобы оправдали подсудимого. А потом – что информацию об оправдательном вердикте раньше времени журналистам слили сами присяжные. В итоге в Тюменском суде было принято решение о роспуске коллегии присяжных. Хотя присяжные настаивают на том, что невновны. И доказательства обратного судом и прокуратурой общественности не представлены.

Тюмень, Ольга Федорова

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