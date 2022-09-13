В Тюмени сорвался отбор новой коллегии присяжных по делу обвиняемого в убийстве ребёнка Бережного

Процедуру отбора присяжных заседателей по делу Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве и изнасиловании ребёнка, в Тюменском областном суде перенесли на завтра. Сегодняшнее заседание, в рамках которого планировали сформировать коллегию присяжных, не состоялось – не пришёл адвокат подсудимого. Новую попытку отбора предпримут завтра, 14 сентября. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Тюменской области.

Это будет уже вторая коллегия присяжных. Первую распустили после информационного скандала. Во время суда в анонимных телеграм-каналах появилась информация, что присяжные оправдали Виталия Бережного. Потом в прессу и соцмедиа была вкинута информация о том, что вердикт якобы раньше установленного срока раскрыла одна из присяжных.

Виталия Бережного обвиняют в нескольких преступлениях, совершённых в отношении 8-летней девочки в Тюмени. По версии следствия, он заманил ребёнка в своё жилище, где надругался над девочкой и убил. Тело девочки, согласно материалам уголовного дела, он долгое время хранил в своей комнате, а затем вынес на берег озера, где погибшего ребёнка нашли.

Убийство произошло летом 2021 года.

Тюмень, Наталья Ефремова

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