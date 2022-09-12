Тюменский облсуд завтра отберет второй состав присяжных по делу Бережного

Во вторник, 13 сентября, в Тюменском областном суде начнется процедура отбора нового состава присяжных заседателей по уголовному делу Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве и изнасиловании 8-летней девочки.

«Отбор присяжных начнется в 11 часов. Если удастся собрать весь состав, то завтра суд назначит дату первого судебного заседания с участием новых присяжных», – сообщили «Новому Дню» в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Напомним, в июле вместо оглашения приговора по громкому делу Виталия Бережного суд заявил о роспуске присяжных. Поводом стало сообщение в анонимном тюменском телеграм-канале о том, что присяжные якобы оправдали Бережного. В другом анонимном тг-канале заявили, что информацию об оправдательном вердикте раньше времени распространили сами присяжные. В итоге в Тюменском суде было принято решение о роспуске коллегии присяжных. Хотя присяжные настаивали на том, что невновны. И доказательства обратного судом и прокуратурой общественности не были представлены.

Тюмень, Ольга Федорова

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