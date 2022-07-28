В тюменском суде распустили коллегию присяжных по делу Бережного из-за публикаций в анонимных каналах

В Тюменском суде принято решение о роспуске коллегии присяжных по делу Виталия Бережного, которого обвиняют в насилии и убийстве 8-летней Насти М. в Тюмени. Только что, днём 28 июля, объединённая пресс-служба судов Тюменской области заявила, что присяжные нарушили тайну совещательной комнаты. Рассмотрение уголовного дела начнут с начала – уже с новым составом присяжных заседателей.

Этому резонансному решению предшествовали публикации в телеграм-каналах. Так, 27 июля 2022 года канал «Тюменская Умоора» написал, что присяжные оправдали г-на Бережного и что судья взяла длительный перерыв, а на присяжных оказывается давление. 28 июля днём другой тг-канал «Наше Лукомоорье» написал, что к ним якобы пришло письмо от знакомой одного из членов коллегии присяжных. В письме сообщалось о том, что якобы один из членов коллегии присяжных раскрыл данные об оправдательном вердикте. Письмо представляло из себя скрин с экрана с набранным текстом. В нём раскрывалось имя одного из членов коллегии присяжных. «У меня есть подруга [имя – прим.ред.], она присяжная по делу Бережного. Сегодня я с ней разговаривала, она мне сказала, что они с присяжными оправдали педофила Бережного», – говорилось в письме.

Днём 28 июля судья должна была озвучить вердикт присяжных заседаталей, но его так и не озвучили. Вместо этого в пресс-службе судов официально сообщили, что прокурор доказал нарушение тайны совещательной комнаты. Он сослался на те самые тг-каналы, однако неясно, доказывал ли он, что источником информации для этих каналов были именно присяжные и является ли подлинным письмо, опубликованное в канале «Лукомоорье».

Как уверяют в пресс-службе судебной системы, «суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя, в котором он приводит доказательства нарушения присяжными тайны совещательной комнаты. Об этом свидетельствуют факты распространения в СМИ, социальных сетях и мессенджерах информации о якобы состоявшемся вердикте присяжных, хотя в судебном заседании он оглашён не был».

«Согласно п.5 ч.2 ст. 333 и ч.4 ст.341 УПК РФ вердикт коллегии признан несостоявшимся», – заключили в пресс-службе судебной системы.

Тюмень, Наталья Ефремова

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